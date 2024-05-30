Німеччина

Німецький захисник планує залишатися в Європі у подальшій кар'єрі.

Захисник дортмундської Боруссії Матс Гуммельс розповів про свої майбутні плани.

"Є три варіанти — Боруссія, пенсія або інший клуб. Вихід на пенсію наразі є найменш вірогідним варіантом.

Про МЛС не може бути й мови – якщо і перейду кудись, я точно залишусь в Європі", — наводить слова Гуммельса Bild.

Цього сезону Гуммельс провів 39 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав один асист.

Нагадаємо, у суботу, 1 червня, Боруссія Д зіграє у фіналі Ліги чемпіонів проти мадридського Реалу. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.