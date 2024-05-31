Німеччина

Дортмундці підходять до фіналу ЛЧ "озброєними до зубів".

Німецький оборонний концерн Rheinmetall AG став партнером дортмундської Боруссії. Про це повідомляє офіційний сайт "джмелів".

Група оборонних та технологічних компаній стане партнером дортмундців "у спортивному та соціальному середовищі".

Зазначається, що співпраця розрахована на три роки та охоплює "використання рекламних площ із високою прохідністю, маркетингові права, а також пропозиції щодо проведення заходів на стадіоні та території клубу".

Вперше Боруссія Д використає логотип Rheinmetall під час підготовки до фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться найближчої суботи.

Rheinmetall AG — німецький концерн, один із найбільших виробників військової техніки та озброєння в Німеччині та Європі.