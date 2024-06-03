Німеччина

Німець грав із бельгійцем ще в Манчестер Сіті.

Нападник Баварії Лерой Сане висловився про призначення 38-річного Венсана Компані головним тренером мюнхенської команди.

Сане грав із Компані в Манчестер Сіті з 2016 до 2019 року, поки бельгієць не покинув клуб.

"Він був абсолютним лідером із бездоганним характером, який завжди вів усіх за собою. Він ретельно наглядав за нами, молодими гравцями, підтримував нас.

Крім того, він надзвичайно амбітний. Усі ці його якості можуть допомогти йому стати дуже хорошим тренером.

Я абсолютно вірю в те, що він чудово впорається з роботою в Баварії", — сказав Сане.

Нагадаємо, що раніше Компані тренував Бернлі, який вилетів у Чемпіоншип.