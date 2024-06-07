Жанюель Белосян із Ренна посилив команду Хабі Алонсо.
Фото ФК Баєр Леверкузен
07 червня 2024, 21:57
Баєр Леверкузен на своєму офіційному сайті оголосив про своє перше підписання у літнє трансферне вікно, яким став центральний захисник Жанюель Белосян із Ренна.
19-річний француз підписав із "фармацевтами" контракт, терміни дії якого не розголошуються.
За інформацією журналіста Фабріціо Романо, підписання Белосяна коштувало леверкузенському Баєру близько 15 мільйонів євро.
У минулому сезоні Жанюель Белосян провів за Ренн 27 матчів у всіх турнірах, в яких він віддав одну результативну передачу.