Німеччина

Жанюель Белосян із Ренна посилив команду Хабі Алонсо.

Баєр Леверкузен на своєму офіційному сайті оголосив про своє перше підписання у літнє трансферне вікно, яким став центральний захисник Жанюель Белосян із Ренна.

19-річний француз підписав із "фармацевтами" контракт, терміни дії якого не розголошуються.

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, підписання Белосяна коштувало леверкузенському Баєру близько 15 мільйонів євро.

Жанюель Белосян провів за Ренн 27 матчів у всіх турнірах, в яких він віддав одну результативну передачу.

У минулому сезоні