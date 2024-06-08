Німеччина

Мюнхенський гранд має усну домовленість з португальським опорником та готовий продати двох гравців: Леона Горецку та Йосуа Кімміха.

Опорний півзахисник лондонського Фулгема Жоау Палінья цього літа може продовжити кар'єру в німецькій Бундеслізі, оскільки мюнхенська Баварія, яка не встигла оформити його трансфер минулого року, намагатиметься укласти цю угоду в поточне міжсезоння.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, новий головний тренер "червоних" Венсан Компані вважає, що 28-річний португалець має усі необхідні якості для того для гравця захисного плану в центрі півзахисту у його команді.

Зазначається, що Баварія вже має усну домовленість з Паліньєю, а зараз мюнхенський клуб намагається домовитися з Фулгемом. У той же час, баварці готові відпустити цього літа Леона Горецку та Йосуа Кімміха.

У сезоні-2023/24 Жоау Палінья провів за "дачників" 39 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 4 голи та віддав 1 асист. Його контракт із лондонцями спливає влітку 2028 року.