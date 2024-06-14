Football.ua представляє таблицю з усіма переходами в німецькій Бундеслізі під час літнього трансферного вікна 2024 року.
Хірокі Іто, ФК Баварія
14 червня 2024, 11:50
Скорочення:
по — повернення з оренди
ор — оренда
ва — вільний агент
зк — завершив кар'єру
н — нападник
п — півзахисник
з — захисник
в — воротар
Пропонуємо вам таблицю з літніми переходами футболістів в рамках першості Німеччини.
Зауваження: суми вказані у таблиці у валюті євро (€) згідно з даними авторитетного порталу Transfermarkt.
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Прийшли
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Пішли
|Крістіан Якіч (п. Айнтрахт, 5 млн)
Неділько Лабрович (в. Рієка, 2,5 млн)
|Яго Бордуши (з. Байя, ва)
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Прийшли
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Пішли
|Іван Пртаїн (н. Веен-Вісбаден, 1 млн)
|Якоб Буск-Єнсен (в. Сендерйюске, ва)
Кейта Ендо (п. Токіо, ?)
Мортен Торсбі (п. Дженоа, 4 млн)
Робін Кнохе (з. ва)
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Прийшли
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Пішли
|Іван Ордец (з. динамо москва, ва)
Самуель Бамба (п. Боруссія Д, ва)
|Патрік Остерхаге (п. Фрайбург, 4,8 млн)
Андреас Люте (в. зк)
Даніло Соарес (Нюрнберг, ва)
Моріц Рьомлінг (з. ва)
Такума Асано (н. ва)
Майкл Ессер (в. зк)
Філіпп Форстер (п. ва)
Кевін Штогер (п. Боруссія М, ва)
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Прийшли
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Пішли
|Марко Грюль (н, Рапід, ва)
Маркус Колке (в. Ганза, 70 тис)
Скеллі Альверо (п. Ліон, 4,75 млн)
|Крістіан Гросс (п. зк)
Нік Вольтемаде (н. Штутгарт, ва)
Ерен Дінкчі (п. Фрайбург, 5 млн)
Їржі Павленка (в. ва)
Дуду (в. Вікторія Кельн, ва)
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Прийшли
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Пішли
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|Марко Ройс (п. ва)
Маріус Вольф (з. ва)
Матеу Морєй (з. ва)
Самуель Бамба (п. Бохум, ва)
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Прийшли
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Пішли
|Крістіан Лістеш (п. Ференцварош, 4,5 млн)
Робін Кох (з. Лідс, ва)
Юго Екітіке (н. ПСЖ, 16,5 млн)
|Себастьян Роде (п. зк)
Макото Хасебе (з. зк)
Крістіан Якіч (п. Аугсбург, 5 млн)
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Прийшли
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Пішли
|Ерен Дінкчі (п. Вердер, 5 млн)
Яннік Хут (в. Падерборн, ва)
Патрік Остерхаге (п. Бохум, 4,8 млн)
Максіміліан Філіпп (н. Вольфсбург, ?)
|Яннік Кайтель (п. Штутгарт, ва)
Беньямін Упхофф (в. Ганза, ва)
Роберт Вагнер (п. Санкт-Паулі, ва)
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Прийшли
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Пішли
|Юліан Нігюс (п. Кайзерслаутерн, ва)
Лука Кербер (п. Саарбрюккен, ва)
Серлорд Конте (н. Падерборн, ?)
Матіас Хонсак (н. Дармштадт, ва)
Максімілан Бройніг (н. Фрайбург, ва)
Лео Шинза (п. Ульм 1846, 600 тис)
|Елідон Кенаж (н. ва)
Крістіан Кюльветтер (н. ва)
Флоріан Пік (н. ва)
Нікола Доведан (н. ва)
Кевін Сесса (п. Герта, ва)
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Прийшли
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Пішли
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|Науель Нолль (в. Гройтер Фюрт, ор)
Джон Ентоні Брукс (з. ва)
Касім Адамс (з. ва)
Роберт Сков (н. ва)
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Прийшли
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Пішли
|Мартен Вандевордт (в. Генк, 10 млн)
Форзан Ассан Уедраого (п. Шальке, 10 млн)
|Тім Шрайбер (в. Динамо Дрезден, 150 тис.)
Анхеліньйо (з. Рома, 5,2 млн)
Денніс Борковскі (н. Інгольштадт, ?)
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Прийшли
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Пішли
|Жанюель Белосян (з. Ренн, 15 млн)
Алейш Гарсія (п. Жирона, 18 млн)
|Тімоті Фосу-Менса (з. ва)
Патрік Пенц (в. Брондбю, 2,55 млн)
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Прийшли
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Пішли
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|Мервель Папела (п. ва)
Леандру Баррейру (п. Бенфіка, ва)
Жосуа Гілавогі (п. ва)
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Прийшли
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Пішли
|Філіпп Зандер (п. Гольштайн Кіль, 1 млн)
Кевін Штогер (п. Бохум, ва)
|Мамаду Дукуре (з. ва)
Патрік Херрманн (н. зк)
Тоні Янчке (з. зк)
Йонас Керскен (в. Армінія, ?)
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Прийшли
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Пішли
|Несторі Іранкунда (н. Аделаїда, 3,4 млн)
Браян Сарагоса (н. Гранада, 13 млн)
Ерік Даєр (з. Тоттенгем, ва)
Гібсон Нана Аду (н. Унтергагінг, ?)
Моріс Краттенмахер (п. Утергагінг, ?)
Хірокі Іто (з. Штутгарт, 23 млн)
|Малік Тілльман (п. ПСВ, 12 млн)
Буна Сарр (з. ва)
Ерік-Максім Шупо-Мотінг (н. ва)
Гібсон Нана Аду (н. Унтергагінг, ор)
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Прийшли
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Пішли
|Роберт Вагнер (п. Фрайбург, ор)
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Прийшли
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Пішли
|Антоні Руо (з. Тулуза, 3 млн)
Нік Вольтемаде (н. Вердер, ва)
Яннік Кайтель (п. Фрайбург, ва)
Леонідас Стергіу (з. Санкт-Гален, 2 млн)
Джеймі Левелінг (п. Уніон, 5 млн)
Джастін Діль (н. Кельн, ва)
Штефан Дрляча (в. Динамо Дрезден, ва)
Джефф Шабо (з. Кельн, 4 млн)
|Матей Магліца (з. Дармштадт, ?)
Флоріан Шок (в. ва)
Ліліан Еглофф (п. ва)
Генкі Харагуті (п. ва)
Роберто Массімо (п. ва)
Хірокі Іто (з. Баварія, 23 млн)
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Прийшли
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Пішли
|Каміль Грабара (в. Копенгаген, 13,5 млн)
Бенце Дардаї (п. Герта, ва)
Маріус Мюллер (Шальке, 1,5 млн)
|Кун Кастельс (в. Аль-Кадсія, ва)
Максімілан Філіпп (н. Фрайбург, ?)
Філіпп Шульце (в. Верль, ор)