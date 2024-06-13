Німеччина

Німець стане вільним агентом.

Захисник дортмундської Боруссії Матс Гуммельс залишить клуб цього літа, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Едін Терзич вирішив залишити Боруссію Дортмунд: рішення, що напрошувалося раніше, але стало несподіванкою

Німець піде з клубу як вільний агент. Його контракт закінчується 30 червня.

Зазначається, що 35-річний Гуммельс у пріоритеті розглядатиме пропозиції з європейських клубів. Він уже відхилив усі пропозиції з Саудівської Аравії.

У поточному сезоні Гуммельс провів 40 матчів у всіх турнірах: на його рахунку 4 голи і 1 асист.