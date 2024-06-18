Німеччина

"Джмелі" чекають "зелене світло" від форварда Штутгарта.

Нападник Штутгарта Серу Гірассі продовжує бути пріоритетною трансферною ціллю дортмундською Боруссії, незважаючи на звільнення Едіна Терзича та призначення новим головним тренером Нурі Шахіна.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "джмелі" наполягають на підписання 28-річним гвінейцем контракту та чекають від нього "зеленого світла".

Зазначається, що Дортмунд активує клаусулу Гірассі в 17,5 мільйонів євро, як тільки він погодиться на трансфер.

У минулому сезоні Бундесліги Серу Гірассі провів 28 матчів, в яких забив 28 голів та віддав 2 асисти.