Німеччина

Німецький універс може залишити Баварію.

Напередодні одноразово з'являлася інформація у ЗМІ про те, що мюнхенська Баварія розглядає варіант із тим, щоб продати універсального центрального півзахисника захисного плану Йосуа Кімміха вже цього літа.

29-річний німець висловився щодо свого майбутнього в мюнхенському гранді, який в сезоні-2024/25 очолюватиме новий головний тренер Венсан Компані.

"Ситуація абсолютно зрозуміла: у мене контракт із Баварією до 2025 року, тому головне для мене — це залишатися активним.

Наразі я зосереджений виключно на чемпіонаті Європи, а після цього буде розмова", — цитує слова Кімміха журналіст Фабріціо Романо.

У минулому сезоні Йосуа Кімміх провів за Баварію 43 матчів, в яких він забив 2 голи та віддав 10 асистів.