Німець навряд чи продовжить контракт із клубом.
ЙОСУА КІММІХ, GETTY IMAGES
23 червня 2024, 23:28
Баварія хоче продати Йосуа Кімміха цього літа.
За відомостями журналіста Флоріана Плеттенберга, ймовірність відходу півзахисника зараз або наступного літа зростає. Обидві сторони згодні на це.
29-річний футболіст, найімовірніше, не стане продовжувати контракт, розрахований до 2025 року, і тому клуб воліє продати його, якщо надійде відповідна пропозиція.
Переговори з Кімміхом щодо його майбутнього відбудуться після завершення Євро-2024.
Раніше повідомлялося, що Йосуа цікавлять Манчестер Сіті, Ліверпуль, Арсенал, Реал і Барселона.