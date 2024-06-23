Баварія хоче продати Йосуа Кімміха цього літа.

За відомостями журналіста Флоріана Плеттенберга, ймовірність відходу півзахисника зараз або наступного літа зростає. Обидві сторони згодні на це.

29-річний футболіст, найімовірніше, не стане продовжувати контракт, розрахований до 2025 року, і тому клуб воліє продати його, якщо надійде відповідна пропозиція.

Переговори з Кімміхом щодо його майбутнього відбудуться після завершення Євро-2024.

Раніше повідомлялося, що Йосуа цікавлять Манчестер Сіті, Ліверпуль, Арсенал, Реал і Барселона. 