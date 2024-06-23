Німеччина

Німець навряд чи продовжить контракт із клубом.

Баварія хоче продати Йосуа Кімміха цього літа.

За відомостями журналіста Флоріана Плеттенберга, ймовірність відходу півзахисника зараз або наступного літа зростає. Обидві сторони згодні на це.

29-річний футболіст, найімовірніше, не стане продовжувати контракт, розрахований до 2025 року, і тому клуб воліє продати його, якщо надійде відповідна пропозиція.

Переговори з Кімміхом щодо його майбутнього відбудуться після завершення Євро-2024.

Раніше повідомлялося, що Йосуа цікавлять Манчестер Сіті, Ліверпуль, Арсенал, Реал і Барселона.