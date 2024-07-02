Німеччина

18-річний нападник підписав із баварцями нову угоду.

Баварія на своєму офіційному сайті оголосила про продовження співпраці зі своїм молодим лівим вінгером Арійоном Ібрагімовичем.

18-річний німець підписав із "червоними" нову угоду, яка буде розрахована до 30 червня 2027 року.

У минулому сезоні Арійон виступав на правах оренди за італійське Фрозіноне, за яке зіграв 18 матчів, забив 2 голи та віддав 1 асист.

Зазначимо, що Ібрагімович приєднався до академії Баварії в 2018 році. З того моменту він зіграв за першу команду мюнхенців всього 13 хвилин в одному матчі Бундесліги.