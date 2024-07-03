Німеччина

Мюнхенцям залишилося укласти дрібні деталі, щоб завершити трансфер португальського опорника.

Опорний півзахисник лондонського Фулгема та збірної Португалії Жоау Палінья, швидше за все, незабаром стане гравцем мюнхенської Баварії.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, клуби знаходяться на завершальній стадії переговорів щодо трансферу 28-річного португальця.

Зазначається, що залишилось узгодити дрібні деталі для того, щоб Палінья перейшов до Баварії.

У сезоні-2023/24 Жоау Палінья провів за "дачників" 39 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 4 голи та віддав 1 асист. Його контракт із лондонцями спливає влітку 2028 року.