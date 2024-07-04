Німеччина

Півзахисник прокоментував чутки довкола себе.

Збірна Іспанії завершує підготовку до чвертьфінального матчу чемпіонату Європи-2024 проти Німеччини.

Однак ЗМІ вже почали прогрівати трансферний ринок довкола майбутнього гравців, які беруть участь у фінальній частині плей-оф цього турніру.

Зокрема, залишається невизначеною клубна доля атакувального півзахисника "Фурії Роха" та німецького РБ Лейпциг Дані Ольмо, якого з нинішнім колективом пов’язує ще три роки контракту.

Проте в угоді 26-річного виконавця чітко вказані відступні в розмірі 60 млн євро, які починають діяти на наступний день після завершення чемпіонату Європи — 15 липня.

Ситуацію довкола свого майбутнього прокоментував власне футболіст під час останнього інтерв’ю.

"Сподіваюсь, ми відсвяткуємо титул із моїми партнерами по команді, а потім подивимось, що станеться.

Ви всі знаєте, що написано в моєму контракті, так що....

Зараз я тут, у збірній, щасливий, задоволений і намагаюсь насолоджуватись цим унікальним досвідом на повну. Що б не сталось потім у клубі — подивимось.

Барселона? Так, вона серед варіантів. У Німеччині мене, можливо, більше знають, тому що я не грав в іспанській лізі.

У Іспанії ж мене бачать лише у складі національної збірної. Але я зовсім не відчуваю себе недооціненим у рідній країні.

Бути в основі — це завжди головна мета футболіста. Ти завжди хочеш грати, але ти завжди повинен додавати команді якості, незалежно від свого статусу.

Ми — молода команда, але у нас уже є великий досвід, і ми можемо вдосконалюватись у всіх сферах. Майбутній матч — це можливість продовжувати рости", — заявив іспанський виконавець.

Матч Німеччина — Іспанія відбудеться 5 липня, о 19:00.