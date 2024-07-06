Німецький хавбек Брайтона погодився приєднатися до "джмелів".
Паскаль Гросс, Getty Images
06 липня 2024, 20:26
Центральний універсальний півзахисник Брайтона Паскаль Гросс дав згоду на свій трансфер до дортмундської Боруссії цього літа. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
За інформацією джерела, боси "джмелів" провели продуктивні переговори з 33-річним німцем, за підсумками яких змогли переконати його приєднатися до своєї команди, узгодивши з гравцем умови особистого контракту.
Зазначається, що зараз Боруссія Дортмунд прагне якнайшвидше домовитися з Брайтоном щодо трансферу Гросса, який попередньо оцінюється в 8-10 мільйонів євро.
Паскаль Гросс є ключовим гравцем "чайок", а його контракт із клубом АПЛ спливає влітку 2025 року. У минулому сезоні він зіграв на клубному рівні 47 матчів, в яких забив 5 голів та віддав 13 результативних передач.