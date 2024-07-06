Німеччина

Німецький хавбек Брайтона погодився приєднатися до "джмелів".

Центральний універсальний півзахисник Брайтона Паскаль Гросс дав згоду на свій трансфер до дортмундської Боруссії цього літа. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, боси "джмелів" провели продуктивні переговори з 33-річним німцем, за підсумками яких змогли переконати його приєднатися до своєї команди, узгодивши з гравцем умови особистого контракту.

Зазначається, що зараз Боруссія Дортмунд прагне якнайшвидше домовитися з Брайтоном щодо трансферу Гросса, який попередньо оцінюється в 8-10 мільйонів євро.

Паскаль Гросс є ключовим гравцем "чайок", а його контракт із клубом АПЛ спливає влітку 2025 року. У минулому сезоні він зіграв на клубному рівні 47 матчів, в яких забив 5 голів та віддав 13 результативних передач.