Форвард зарекомендував себе в минулому сезоні Бундесліги.
Емердін Демірович, Getty Images
14 липня 2024, 09:11
Боснійський нападник Емердін Демірович має складну футбольну долю в своїй професійній кар’єрі.
Уродженець Гамбурга та вихованець місцевого однойменного клубу на початку свого шляху зацікавив представників РБ Лейпциг, де й минала його підготовка до "дорослого" футболу.
Однак заграти в Бундеслізі одразу не вдалось — спочатку були виступи за іспанський Алавес та Альмерію, французький Сошо та швейцарський Санкт-Галлен.
І вже у віці 22 років Демірович повернувся до Німеччини до складу Фрайбурга та нарешті почав свій шлях у "елітному" дивізіоні країни.
Настільки успішно, що вже за два роки за нього вперше в "дорослій" частині кар’єри заплатили гроші, 3,7 млн євро, під час трансферу до Аугсбурга.
При цьому останній сезон у виконанні боснійця вийшов напрочуд успішним — 15 голів та 10 гольових передач у 34 матчах.
Це й зумовило зростання попиту на 26-річного виконавця на трансферному ринку вже цього літа.
Штутгарт звернувся до Аугсбурга з пропозицією в 25 млн євро, і наразі клуби дуже близькі до досягнення домовленості про перехід.
Для Емердіна вже підготували контракт до 2029 року.