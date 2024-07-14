Німеччина

Форвард зарекомендував себе в минулому сезоні Бундесліги.

Боснійський нападник Емердін Демірович має складну футбольну долю в своїй професійній кар’єрі.

Уродженець Гамбурга та вихованець місцевого однойменного клубу на початку свого шляху зацікавив представників РБ Лейпциг, де й минала його підготовка до "дорослого" футболу.

Однак заграти в Бундеслізі одразу не вдалось — спочатку були виступи за іспанський Алавес та Альмерію, французький Сошо та швейцарський Санкт-Галлен.

І вже у віці 22 років Демірович повернувся до Німеччини до складу Фрайбурга та нарешті почав свій шлях у "елітному" дивізіоні країни.

Настільки успішно, що вже за два роки за нього вперше в "дорослій" частині кар’єри заплатили гроші, 3,7 млн євро, під час трансферу до Аугсбурга.

При цьому останній сезон у виконанні боснійця вийшов напрочуд успішним — 15 голів та 10 гольових передач у 34 матчах.

Це й зумовило зростання попиту на 26-річного виконавця на трансферному ринку вже цього літа.

Штутгарт звернувся до Аугсбурга з пропозицією в 25 млн євро, і наразі клуби дуже близькі до досягнення домовленості про перехід.

Для Емердіна вже підготували контракт до 2029 року.