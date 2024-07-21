Німеччина

Відхід захисника в Манчестер Юнайтед не виключений.

Улі Хенесс, член ради директорів мюнхенської Баварії, висловився на тему майбутнього захисника Маттейса де Лігта.

У пресі активно пишуть про ймовірний перехід нідерландського захисника в Манчестер Юнайтед.

"Цілком можливо, що він піде. Де Лігт — нідерландець, тренер Манчестер Юнайтед — нідерландець... Але в мене не буде жодних проблем, якщо він залишиться в клубі", — слова Хенесса наводить у соціальних мережах журналіст Фабріціо Романо.

Варто сказати, що Маттейс де Лігт і Ерік тен Гаг раніше перетиналися в Аяксі.

Зазначимо, що за Баварію 24-річний де Лігт виступав протягом двох попередніх сезонів.