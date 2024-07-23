"Бики" можуть завадити планам Баварії підписати нідерландця.
Хаві Сімонс, Getty Images
23 липня 2024, 17:50
Атакуючий півзахисник ПСЖ Хаві Сімонс може повернутися до РБ Лейпциг на правах оренди, передає журналіст Фабріціо Романо.
Боротьба з Баварією за підписання 21-річного нідерландця триває. Головний виконавчий директор "биків" Олівер Мінцлафф активно працює над переговорами щодо повернення Сімонса.
Повідомляється, що у РБ Лейпциг упевнені в отриманні "зеленого світла" на перехід плеймейкера. ПСЖ не планує продавати Хаві, але готовий ще раз віддати його в оренду.
У сезоні-2023/24 Сімонс узяв участь у 43 матчах "биків" у всіх турнірах, відзначившись 10 голами та 15 асистами.