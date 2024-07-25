Німеччина

Останні пів року футболіст провів у оренді в Ромі.

Піврічна орендна угода з Ромою, яку туринський Ювентус уклав минулої зими, дозволила отримати ігрову практику іспанському центральному захиснику нідерландського походження Діну Гейсену.

Для 19-річного виконавця це було визначальним моментом, адже після цього попит на нього на трансферному ринку просто шалений.

Однак домовитись із туринцями непросто — Аталанта, Болонья, Боруссія Дортмунд, Жирона та навіть Парі Сен-Жермен наразі це не змогли зробити.

Хоче випробувати власну вдачу й німецький Штутгарт, для кого умови такі самі, як і для решти кандидатів — 20 млн євро.

Повідомляється, що англійський Борнмут та німецький Вольфсбург незабаром також контактуватимуть із представниками Ювентуса та гравця.

Під час виступів за Рому Гейсен забив два голи та віддав один гольовий пас у 14 матчах.