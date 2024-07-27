Німеччина

Історія прізвища розвернулась у несподіваний бік.

Друга німецька Бундесліга в більшості випадків не потрапляє до уваги футбольних уболівальників з інших країн, чого не можна сказати про клуби.

Зокрема, італійський Комо продовжує посилювати склад перед виступами в Серії A й шукає гідних виконавців для цього по всьому світу.

Наприклад, у Фортуні з Дюссельдорфа "Ларіджані" знайшли німецького опорного півзахисника Янніка Енгельгардта й доволі швидко просуваються в перемовинах щодо його трансферу.

23-річний виконавець пройшов школи Айнтрахта з Гехбернзее, Айхсфілда, бременського Вердера та Фрайбурга перед тим, як опинитись у своєму нинішньому клубі влітку 2023 року за скромні 600 тис. євро.

Утім Комо заради його трансферу готує значно більші кошти — 8 млн євро + бонуси та відсоток від майбутнього продажу.

Закриття цього трансферу очікується найближчим часом.

Енгельгардт за минулий сезон забив чотири голи та віддав дві гольові передачі в 37 матчах.