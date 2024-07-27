Німеччина

Клуб Бундесліги посилиться ексгравцем Жирони.

Правий захисник Манчестер Сіті Ян Коуту близький до зміни клубної прописки, передає журналіст Фабріціо Романо.

Боруссія (Дортмунд) завершує оформлення трансферу 22-річного бразильця. Він обійдеться "чорно-жовтим" у 25 мільйонів євро з бонусами.

Коуту вже прийняв контрактну пропозицію з боку Боруссії. Гравець зацікавлений у переході та готовий до нього.

Романо зазначає, що дортмундцям ще потрібно узгодити деякі деталі з Манчестер Сіті, після чого угоду буде закрито.

У двох попередніх сезонах Ян на правах оренди представляв Жирону. На його рахунку 3 голи та 12 асистів у 65 матчах у всіх турнірах.