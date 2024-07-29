Німеччина

Але тільки на найближчий сезон.

Питання подальших виступів нідерландського атакувального півзахисника Хаві Сімонса стало нагальним після завершення виступів гравця в складі своєї національної збірної на чемпіонаті Європи-2024.

Оренда 21-річного виконавця в німецькому РБ Лейпциг добігла до завершення, тож він мав повернутись до французького Парі Сен-Жермен.

Однак залишатись у складі чемпіонів Франції Сімонс бажання особливого не виказував, проте варіант із поверненням назад до Німеччини для нього містив ще одну опцію — мюнхенська Баварія активно долучилась до перегонів за футболістом.

Проте в підсумку все вирішилось саме на користь "Червоних биків".

Місцеві ЗМІ повідомляють, що це буде чергова річна оренда для Хаві, тож наступного літа йому знову доведеться обирати власне майбутнє.

Тим часом у спортивного директора Баварії Макса Еберля нова ціль — нападник Дезіре Дуе із французького Ренна.

Сімонс за сезон у РБ Лейпциг провів 43 матчі, забив десять голів та віддав 15 гольових передач.