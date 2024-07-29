Клуб вирішив зробити ставку на купівлю правого захисника.
Матіс Раян Шеркі, Getty Images
29 липня 2024, 22:59
Дортмундська Боруссія вирішила не підписувати гравця півзахисту Ліона Раяна Шеркі.
За даними Sport Bild, клуб вважав за краще інвестувати кошти в підписання правого захисника. Також у клубному керівництві не на сто відсотків упевнені, що Шеркі стане правильним придбанням для Боруссії.
ЗМІ повідомляли про те, що Боруссія домовилася з молодим гравцем "ткачів". Залишалося лише досягти консенсусу щодо футболіста з Ліоном.
Раніше цього літа Боруссію вже поповнили гравець нападу Серу Гірассі та захисник збірної Німеччини Вальдемар Антон. Головним тренером команди є Нурі Шахін.