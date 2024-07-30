33-річний футболіст продовжить кар'єру в Бундеслізі.
Паскаль Гросс, getty images
30 липня 2024, 13:27
Паскаль Гросс переходить у дортмундську Боруссію.
Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, німецький клуб досяг угоди з Брайтоном про трансфер 33-річного півзахисника.
Німець підпише контракт до 2026 року, який також включає опцію продовження ще на один сезон. Боруссія заплатить за гравця 7 млн євро плюс бонуси.
За даними журналіста Флоріана Плеттенберга, бонуси становитимуть 3 млн євро.
У минулому сезоні АПЛ Паскаль Гросс зіграв 36 матчів, забив 4 голи і зробив 10 результативних передач.