Німеччина

33-річний футболіст продовжить кар'єру в Бундеслізі.

Паскаль Гросс переходить у дортмундську Боруссію.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, німецький клуб досяг угоди з Брайтоном про трансфер 33-річного півзахисника.

Німець підпише контракт до 2026 року, який також включає опцію продовження ще на один сезон. Боруссія заплатить за гравця 7 млн євро плюс бонуси.

За даними журналіста Флоріана Плеттенберга, бонуси становитимуть 3 млн євро.

У минулому сезоні АПЛ Паскаль Гросс зіграв 36 матчів, забив 4 голи і зробив 10 результативних передач.