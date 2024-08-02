Німеччина

Бельгієць налаштовується на трофеї.

Головний тренер Баварії Венсан Компані висловився про майбутній сезон та про спільну роботу з лідерами мюнхенського клубу. Цитує бельгійського фахівця Bayern&Germany.

"У мене є дуже чітке уявлення про те, чого особисто я і ми, як команда, хочемо досягти в новому сезоні. Ці гравці, не тільки Мануель (Ноєр) та Томас (Мюллер), звикли працювати з тренерами топового рівня. Навіть коли ти вже став легендою, ти завжди хочеш удосконалюватися. Такий менталітет легенди. Тож працювати з гравцями такого рівня і з таким досвідом набагато легше.

Ми віддамо всі сили, щоб досягти більшого в цьому сезоні. Я чекаю від всіх правильної реакції на невдачі у минулому сезоні, яку вже видно на тренуваннях. Сподіваюся, ми побачимо це і в наступних іграх, насамперед у першому матчі в Кубку Німеччини", — сказав Компані.

Нагадаємо, матч першого раунду Кубку Німеччини Ульм 1846 — Баварія відбудеться 16-го серпня, о 21:45 за київським часом.