Німеччина

Нідерландець продовжить виступи за "червоних биків".

Атакувальний півзахисник ПСЖ Хаві Сімонс залишиться в РБ Лейпциг ще на один сезон. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 21-річний нідерландець буде орендований німецьким клубом на сезон-2024/25 без права викупу.

Зазначається, що найближчими днями футболіст пройде медогляд. Про рішення Сімонса було повідомлено всім зацікавленим сторонам: ПСЖ, РБ Лейпциг та Баварії.

Минулий сезон Хаві Сімонс виступав за РБ Лейпциг на правах оренди. Нідерландець зіграв у 43 матчах "червоних биків", забив 10 голів та віддав 15 результативних передач.