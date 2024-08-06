Німеччина

28-річний футболіст, ймовірно, продовжить кар'єру в складі "ротен".

Баварія і Баєр домовилися про трансфер Джонатана Та.

Клуби погодили умови переходу 28-річного захисника: мюнхенці заплатять 25 мільйонів євро, ще 5 млн можуть бути виплачені у вигляді бонусів, повідомляє Kicker.

Зазначається, що Баварія готова підписати гравця за таку суму тільки після продажу Маттейса де Лігта. Клуб вимагає у Манчестер Юнайтед 50 мільйонів євро за нідерландського захисника, англійці пропонують менше.

У минулому сезоні Бундесліги Та провів 31 матч, відзначившись 4 голами і 1 асистом.