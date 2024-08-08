Німеччина

Клуб не хоче втратити канадця безкоштовно через рік.

Баварія ухвалила рішення щодо майбутнього свого лівого захисника Альфонсо Девіса.

За інформацією від видання Diario AS, "ротен" хоче продати канадця в останні дні трансферного вікна.

Нагадаємо, Баварія не може продовжити контракт Девіса, який закінчується через один рік. Футболіст вимагає занадто високу зарплату, а керівництво не збирається задовольняти його вимоги.

Таким чином, Баварія хоче продати Альфонсо в це трансферне вікно, щоб не втратити через рік безкоштовно. Головним претендентом на Девіса залишається мадридський Реал.

У минулому сезоні Альфонсо провів 42 матчі (3013 хвилин), забив три голи та віддав шість гольових передач.