Німеччина

Мюнхенський гранд без проблем виборов путівку до 1/16 фіналу

У рамках 1/32 фіналу Кубка Німеччини мюнхенська Баварія вирушила в гості до Ульма, який виступає у другій Бундеслізі.

Підопічні Венсана Компані не знайшли серйозного супротиву від суперника, здобувши розгромну перемогу з рахунком 4:0 та гарантувавши собі путівку до 1/16 фіналу.

У першому таймі Томас Мюллер відзначився дублем, а вже у заключному відрізку зустрічі голи Кінгслі Комана та Гаррі Кейна довершили успіх Баварії.

Ульм — Баварія 0:4

Голи: Мюллер, 12, 15, Коман, 79, Кейн, 90+4