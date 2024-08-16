Ульм - Баварія, Getty Images
16 серпня 2024, 23:37
У рамках 1/32 фіналу Кубка Німеччини мюнхенська Баварія вирушила в гості до Ульма, який виступає у другій Бундеслізі.
Підопічні Венсана Компані не знайшли серйозного супротиву від суперника, здобувши розгромну перемогу з рахунком 4:0 та гарантувавши собі путівку до 1/16 фіналу.
У першому таймі Томас Мюллер відзначився дублем, а вже у заключному відрізку зустрічі голи Кінгслі Комана та Гаррі Кейна довершили успіх Баварії.
Ульм — Баварія 0:4
Голи: Мюллер, 12, 15, Коман, 79, Кейн, 90+4