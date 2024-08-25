Німеччина

Гравець знайомий українським фанатам за матчами проти Кривбасу.

Чеський центральний захисник Робін Гранач у своїй відносно нетривалій професійній кар’єрі на "дорослому" рівні ніколи не залишав межі рідної країни, виступаючи в складах Вікторії Пльзень, Ліптовські та Пардубіце.

24-річного виконавця українські вболівальники мали можливість побачити як не на чемпіонаті Європи-2024 в складі збірної Чехії, та серед футболістів Вікторії, коли та грала проти криворізького Кривбасу в кваліфікації Ліги Європи УЄФА.

І вже тоді ширились чутки, що Гранач гратиме за клуб із Пльзені ще недовго, бо на нього чекало підвищення до рівня німецької Бундесліги.

Гоффенгайм домовився про трансфер за 8 млн євро + бонуси.

Цікаво, що "сільські" при цьому не стали розкривати термін контракту футболіста, позначивши його просто — "довгостроковий".

Гранач у минулому сезоні відіграв 52 матчі, забив три голи та віддав чотири гольові передачі.