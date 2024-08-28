Німеччина

Клуб із четвертого дивізіону Німеччини не зміг створити сенсацію.

У рамках 1/32 фіналу Кубка Німеччини чинний володар трофею леверкузенський Баєр вирушив у гості до скромної Єни, яка виступає в четвертому за силою дивізіоні Німеччини.

Переможця цього протистояння та за сумісництвом володаря путівки до наступного етапу турніру визначив єдиний гол Йонаса Гофманна, який відбувся на 52-ій хвилині зустрічі після передачі Алехандро Грімальдо.

Таким чином, Єна залишає цей розіграш Кубка Німеччини, а "фармацевти" без будь-яких сенсацій рушають далі.

Єна — Баєр Леверкузен* 0:1

Гол: Гофманн, 52