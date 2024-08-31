Завершився перший матч другого туру чемпіонату Німеччини.
Уніон - Санкт-Паулі, Getty Images
31 серпня 2024, 00:15
У рамках другого туру німецької Бундесліги-2024/25 Уніон приймав Санкт-Паулі на Штадіон Ан дер Альтен Ферстерей.
Господарі поля вийшли вперед завдяки голу Голлербаха в першому таймі. Протягом другої половини зустрічі порадувати вболівальників результативними ударами команди не зуміли, тож фінальний свисток зафіксував мінімальну звитягу берлінців.
Уніон — Санкт-Паулі 1:0
Гол: Голлербах, 34
Уніон: Реннов — Доехі, Фогт, Лейте — Хаберер, Тусар (Шафер, 67), Хедіра, Роте (Керфельд, 89) — Голлербах (Скарке, 78), Сібачо (Чон, 89), Вертессен (Бенеш, 67)
Санкт-Паулі: Васіль — Валь, Сміт (Дзвігала, 40), Метс — Треу, Ірвін, Рітцка (Буахалфа, 83) — Вагнер (Саад, 62), Меткалф — Гілявогі (Афолаян, 62), Еггештайн (Альберс, 83)
Попередження: Голлербах, Керфельд, Чон — Гілявогі