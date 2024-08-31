Німеччина

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру німецької Бундесліги, у якому зіграють леверкузенський Баєр та РБ Лейпциг.

Леверкузенський Баєр та РБ Лейпциг зіграють на БайАрені в рамках другого туру німецької Бундесліги.

Хабі Алонсо, після перемоги над менхенгладбахською Боруссією (3:2), залучив до стартового складу Алейша Гарсію до центру поля, тоді як Тер'єр гратиме в парі з Вірцом під нападником.

Марко Розе, на тлі перемоги над Бохумом (1:0), використав із перших хвилин Клостерманн та Бітшиабу в трійці в центрі захисту, тоді як Генріхс розташується на правому фланзі.

Баєр: Коварж — Тапсоба, Та, Інкап’є — Фрімпонг, Алейш, Джака, Грімальдо — Тер’є, Вірц — Боніфейс.

Запасні: Ломб, Артур, Мукіеле, Белосян, Андріх, Шик, Телла, Адлі.



РБ Лейпциг: Гулачі — Клостерманн, Люкеба, Бітшиабу — Генріхс, Айдара, Кампль, Раум — Сімонс — Опенда, Шешко.

Запасні: Вандерводт, Ельмас, Зайвальд, Баумгартнер, Вермерен, Гебель, Нуса, Поульсен, Сілва.



Гра Баєр — РБ Лейпциг почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.