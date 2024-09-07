Баварія обурена.
Мусіала, getty images
07 вересня 2024, 12:52
Спортивний директор мюнхенської Баварії Макс Еберль здивований, що Джамал Мусіала не номінований на Золотий м'яч. Цитує німецького функціонера Goal.
"Я радий за кожного гравця, номінованого на Золотий м'яч, але ми в Баварії дуже здивовані, що Джамал Мусіала відсутній у цьому списку.
Джамал був одним із найкращих гравців на Євро, потрапив до символічної збірної турніру і став одним із найкращих бомбардирів. Крім того, Баварія вийшла в півфінал Ліги чемпіонів завдяки чудовим виступам Мусіали.
Той факт, що він навіть не входить до числа 30 найкращих гравців минулого сезону, для нас абсолютно незбагненний. На наш погляд, Джамал — один із найцікавіших гравців у міжнародному футболі, що володіє абсолютно винятковими, унікальними здібностями. Ми дуже пишаємося тим, що він робить для Баварії, а також для збірної Німеччини", — заявив Еберль.