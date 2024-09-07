Німеччина

Баварія обурена.

Спортивний директор мюнхенської Баварії Макс Еберль здивований, що Джамал Мусіала не номінований на Золотий м'яч. Цитує німецького функціонера Goal.

"Я радий за кожного гравця, номінованого на Золотий м'яч, але ми в Баварії дуже здивовані, що Джамал Мусіала відсутній у цьому списку.

Джамал був одним із найкращих гравців на Євро, потрапив до символічної збірної турніру і став одним із найкращих бомбардирів. Крім того, Баварія вийшла в півфінал Ліги чемпіонів завдяки чудовим виступам Мусіали.

Той факт, що він навіть не входить до числа 30 найкращих гравців минулого сезону, для нас абсолютно незбагненний. На наш погляд, Джамал — один із найцікавіших гравців у міжнародному футболі, що володіє абсолютно винятковими, унікальними здібностями. Ми дуже пишаємося тим, що він робить для Баварії, а також для збірної Німеччини", — заявив Еберль.