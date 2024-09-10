Німеччина

28-річний футболіст має намір змінити команду.

Йонатан Та привернув увагу топ-клубів АПЛ.

Bild стверджує, що інтерес до захисника Баєра мають Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Тоттенгем і Челсі. Сам футболіст хотів би виступати в Прем'єр-лізі.

Також, як повідомлялося раніше, гравець збірної Німеччини потрібен Барселоні і є однією з її основних цілей на літо-2025.

Водночас перехід до Баварії, яка намагалася купити Та минулого літа, малоймовірний. Підкреслюється, що у наглядової ради мюнхенського клубу були великі сумніви з приводу цього трансферу.

Раніше Йонатан оголосив про відхід із Баєра у 2025 році, коли закінчиться термін дії його контракту.