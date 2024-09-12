Про тривалість угоди не повідомляється.
Крістофер Ленц, ФК Гоффенгайм
12 вересня 2024, 22:15
Колишній захисник низки клубів Бундесліги Крістофер Ленц підписав контракт із Гоффенгаймом.
Ленц довгий час залишався без контракту, після того як його угода з РБ Лейпцигом добігла кінця.
Спортивний директор Гоффенгайма Френк Крамер пояснив, чому клубом було прийнято рішення запросити гравця до себе.
"Попереду на нас чекає безліч матчів, а також не варто забувати про травми. Такий футболіст точно зможе допомогти нашому клубу", — цитує Крамера прес-служба Гоффенгайма.
За плечима Ленца 98 матчів у Бундеслізі. Уніону він допоміг вийти в головну лігу країни, а з Айнтрахтом виграв Лігу Європи.