Німеччина

Про тривалість угоди не повідомляється.

Колишній захисник низки клубів Бундесліги Крістофер Ленц підписав контракт із Гоффенгаймом.

Ленц довгий час залишався без контракту, після того як його угода з РБ Лейпцигом добігла кінця.

Спортивний директор Гоффенгайма Френк Крамер пояснив, чому клубом було прийнято рішення запросити гравця до себе.

"Попереду на нас чекає безліч матчів, а також не варто забувати про травми. Такий футболіст точно зможе допомогти нашому клубу", — цитує Крамера прес-служба Гоффенгайма.

За плечима Ленца 98 матчів у Бундеслізі. Уніону він допоміг вийти в головну лігу країни, а з Айнтрахтом виграв Лігу Європи.