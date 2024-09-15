Завершився матч чемпіонату Німеччини.
Аугсбург - Санкт-Паулі, Getty Images
15 вересня 2024, 18:29
У рамках третього туру німецької Бундесліги Аугсбург приймав Санкт-Паулі.
Господарі здолали гостей, відправивши в їхні ворота три голи. Гості відповіли лише одним голом.
Аугсбург — Санкт-Паулі 3:1
Голи: Вольф, 47, Тіц, 67, Кабадаї, 90+6 - Буахалфа, 75
Аугсбург: Лабрович — Бауер, Гоувелееув, Шлоттербек, Яннуліс (Маєр, 83) — Вольф (Педерсен, 61), Реджбечай, Якич, Оньєка (Кудоссу, 83), Варгас (Тіц, 62) — Ессенде (Кабадаї, 78)
Санкт-Паулі: Васіль — Валь, Сміт, Метс — Треу, Ірвін, Рітцка (Саліакас, 46) — Вагнер (Саад, 46), Буахалфа (Дзвігала, 89) — Еггештайн (Альберс, 85), Гілявогі (Афолаян, 34)
Попередження: Ессенде, Реджбечай, Яннуліс, Тіц — Гілявогі, Рітцка, Метс.