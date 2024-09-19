Німеччина

21-річного футболіста мають намір зберегти в Мюнхені.

Директор Баварії висловився про ситуацію з контрактом Джамала Мусіали.

Чинна угода 21-річного півзахисника розрахована до 30 червня 2026 року.

"У Джамала ще два роки за контрактом. У термінових діях немає необхідності. Ми хочемо, щоб він залишався в Баварії якомога довше.

У нас немає мети продати його", — наводить слова Крістофа Фройнда твіттер Bayern & Germany.

Раніше повідомлялося, що мюнхенці готові запропонувати гравцеві новий вигідний контракт.