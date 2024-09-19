21-річного футболіста мають намір зберегти в Мюнхені.
Джамал Мусіала, Getty Images
19 вересня 2024, 18:29
Директор Баварії висловився про ситуацію з контрактом Джамала Мусіали.
Чинна угода 21-річного півзахисника розрахована до 30 червня 2026 року.
"У Джамала ще два роки за контрактом. У термінових діях немає необхідності. Ми хочемо, щоб він залишався в Баварії якомога довше.
У нас немає мети продати його", — наводить слова Крістофа Фройнда твіттер Bayern & Germany.
Раніше повідомлялося, що мюнхенці готові запропонувати гравцеві новий вигідний контракт.