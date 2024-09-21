Німеччина

Потрібно лише обіграти Вердер.

Сьогодні, 21 вересня, в Німеччині відбудеться матч четвертого туру Бундесліги, в якому Вердер прийме на своєму полі Баварію.

Новий головний тренер мюнхенського клубу Венсан Компані може повторити досягнення Пепа Гвардіоли, який тренував команду з 2013 по 2016 рік.

У разі перемоги, Компані стане перший тренером з часів іспанця, кому вдалося здобути 3 перші перемоги на виїзді в чемпіонаті Німеччини.

У першому і третьому турах Баварія обіграла Вольфсбург (3:2) і Гольштайн (6:1) відповідно.