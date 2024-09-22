Нулями завершився матч чемпіонату Німеччини.
Санкт-Паулі - РБ Лейпциг, Getty Images
22 вересня 2024, 22:28
У рамках четвертого туру німецької Бундесліги Санкт-Паулі приймав Лейпциг.
Команди не зуміли відкрити рахунок голам і поєдинок завершився внічию — 0:0.
Санкт-Паулі — РБ Лейпциг 0:0
Санкт-Паулі: Васіль — Валь, Сміт, Метс — Саліакас, Буахалфа (Меткалф, 82), Ірвін, Треу — Афолаян (Банкс, 89), Еггештайн (Гілявогі, 69), Саад
РБ Лейпциг: Гулачі — Гертрейда, Клостерманн, Орбан, Раум (Генріхс, 74) — Баумгартнер (Вермерен, 62), Айдара (Опенда, 62), Зайвальд, Сімонс — Поульсен (Нуса, 62), Шешко (Сілва, 74)
Попередження: Треу, Саад — Айдара.