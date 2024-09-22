У рамках четвертого туру німецької Бундесліги Санкт-Паулі приймав Лейпциг. 

Команди не зуміли відкрити рахунок голам і поєдинок завершився внічию — 0:0. 

Санкт-Паулі — РБ Лейпциг 0:0

Санкт-Паулі: Васіль — Валь, Сміт, Метс — Саліакас, Буахалфа (Меткалф, 82), Ірвін, Треу — Афолаян (Банкс, 89), Еггештайн (Гілявогі, 69), Саад

РБ Лейпциг: Гулачі — Гертрейда, Клостерманн, Орбан, Раум (Генріхс, 74) — Баумгартнер (Вермерен, 62), Айдара (Опенда, 62), Зайвальд, Сімонс — Поульсен (Нуса, 62), Шешко (Сілва, 74)

Попередження: Треу, Саад — Айдара. 