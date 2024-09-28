Німеччина

Вольова перемога "джмелів".

Головний тренер дортмундської Боруссії Нурі Шахін прокоментував перемогу над Бохумом (4:2) в рамках п'ятого туру німецької Бундесліги. Його слова наводить офіційний сайт "джмелів".

"У мене було відчуття, що ми почали матч досить добре. А потім отримали удар, другий гол нам забили після невимушеної помилки. Якби ми пропустили третій м'яч, в нас були б величезні проблеми.

Іноді потрібно й помучитися, щоб навчитися чогось. Ми зберегли виразну гру та в підсумку заслужили перемогу.

Нам потрібно ще над багатьом працювати. Хочемо розвиватися і далі показувати змістовний футбол, створювати гольові моменти.

Темп гри сьогодні був надзвичайно високим, це була наша сьома офіційна гра у сезоні. У таких матчах можна багато чому навчитися", — сказав Шахін.