Німеччина

Football.ua представляє вашій увазі анонс поєдинку чемпіонату Німеччини між Баварією та Баєром.

Сьогодні, 28 вересня, відбудеться матч п’ятого туру німецької Бундесліги, у якому мюнхенська Баварія на Альянц Арені прийматиме леверкузенський Баєр.

Команда Венсана Компані за нового головного тренера просто не залишає шансів суперникам на початку нової кампанії й уже відзначилась кількома перемогами з непристойною перевагою за рахунком над суперниками, тоді як колектив Хабі Алонсо вже втратив статус "непереможного" на внутрішній арені й намагається не відставати групи лідерів.

БАВАРІЯ — БАЄР

СУБОТА, 28 ВЕРЕСНЯ, 19:30. АЛЬЯНЦ АРЕНА, МЮНХЕН. ФЕЛІКС ЦВАЄР — ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ. ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

Погодьтесь, напрочуд рано цього року зустрічаються поміж собою потенційні претенденти на чемпіонські титули в провідних європейських країнах. Минулого тижня Манчестер Сіті та лондонський Арсенал на Етіхаді з’ясовували стосунки, а тепер черга настала й двом потужним німецьким колективами спробувати зробити те саме.

У мюнхенської Баварії в цьому сезоні вже було на один матч менше, аніж у леверкузенського Баєра й цей факт чи не найбільш дошкуляє колись, як здавалось, "незмінному" чемпіону німецької Бундесліги. Бо та гра — це протистояння за Суперкубок країни, у якому "Рекордмайстер" не брав участі вперше за багато років. І тоді команда Хабі Алонсо виграла в Штутгарта, тож фактично забрала повний комплект внутрішніх нагород, якщо дивитись на попередню кампанію, і новий сезон розпочала з трофею — до цього в Леверкузені все ще не звикли.

Компанія Favbet віддає перевагу Баварії в матчі проти Баєра. При цьому, коефіцієнт на перемогу мюнхенців досить високий — 1.68, а на успіх "фармацевтів" — 4.75. Також можна поставити на "Обидві заб’ють" із показником 1.47.

Але вже на момент початку п’ятого туру Баєр не є безгрішним, як це було в минулому футбольному році. Підставою для цього слугувала поразка в домашній грі проти РБ Лейпциг (2:3), тож і відставання відповідне утворилось від Баварії, яка несеться — а інакше те, що робить команда Венсана Компані на старті сезону назвати важко.

"Рекордмайстер" забили 20 голів. І ні, це не є їхньою результативністю загалом у новій кампанії. Це просто підсумок останніх трьох матчів за участі Баварії проти Гольштайн Кіль, Динамо Загреб та Вердера, у яких суперники мюнхенців менше п’яти в свої ворота не отримували, а дехто в Лізі чемпіонів — узагалі всі дев’ять голів побачив. Так що ті 4:0 проти Ульма чи 3:2 проти Вольфсбурга на старті сезону були просто для розігріву.

Разюча різниця в порівнянні з тим, що було за часів Томаса Тухеля, коли команда від матчу до матчу ледве пересувала ноги. Зараз Баварія вже більше схожа на ту Баварію, яку варто остерігатись кожному супернику, тоді як Баєр і надалі залишається королем драми, а його суперники залюбки б відмовились від останніх хвилин у кожній зустрічі. Окрім нідерландського Феєнорда в Лізі чемпіонів, бо там 4:0 на користь "фармацевтів" було вже за підсумком першого тайму.

Загалом, принципи Алонсо не змінились жодним чином у новій кампанії, хіба що трансфери могли мати якійсь вплив на ситуацію, але новачки все ще дуже важко входять у робочий процес, тож і результати до певної міри страждають. У Баєра вже було шість перемог у цій кампанії, але впевнених із перевагою над суперниками без паніки на останніх хвилинах — лише дві.

Утім, "фармацевти" дуже розкуто себе поводять саме на виїзді, що й у минулому сезоні проглядалось. І зрештою та нічия з перевагою за грою на користь Баварії та підсумковими 2:2 на Альянц Арені посеред вересня стала передвісником великих змін у Бундеслізі. Цього разу команди зустрічаються на два тижні пізніше, але можливість повторення аналогічного сценарію це не виключає.

Орієнтовні склади

Баварія: Ноєр — Лаймер, Упамекано, Кім, Девіс — Кімміх, Павлович — Олісе, Мусіала, Гнабрі — Кейн.

Баєр: Градецькі — Тапсоба, Та, Інкап’є — Фрімпонг, Паласіос, Джака, Грімальдо — Тер’є, Вірц — Боніфейс.

Не зіграють: Боє, Іто, Станішич — ...

Поточна форма команд

Очні зустрічі

прогноз 4:2

Якщо говорити про особисті зустрічі, то команди зіграли між собою 97 матчів, із яких Баварія виграла 57, а Баєр — 21, нічию зафіксовано 19 разів. Статистика забитих м'ячів також на користь "Рекордмайстера" — 193:118.