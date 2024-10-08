Німеччина

Португальський опорник відіграв всього 154 хвилини з моменту свого літнього трансферу з Фулгема за 51 млн євро.

У літнє трансферне вікно опорний півзахисник збірної Португалії Жоау Палінья перейшов до мюнхенської Баварії з лондонського Фулгема за 51 мільйон євро, проте наразі футболіст не може похвалитися великою довірою від головного тренера баварців Венсана Компані.

29-річний португалець впевнений, що ще отримає свій шанс у німецькому гранді.

"Мій час ще прийде. Тому я щодня наполегливо працюю. Я борюся, щоб отримати свій шанс. Чесно кажучи, мені нецікаві розмови про те, що я втрачаю своє терпіння", — цитує слова Паліньї Bild.

У поточному сезоні Жоау Палінья провів за Баварію лише 154 хвилини у шести матчах у всіх турнірах, в яких він заробив жовту картку.