Португальський опорник відіграв всього 154 хвилини з моменту свого літнього трансферу з Фулгема за 51 млн євро.
Жоау Палінья, Getty Images
08 жовтня 2024, 22:22
У літнє трансферне вікно опорний півзахисник збірної Португалії Жоау Палінья перейшов до мюнхенської Баварії з лондонського Фулгема за 51 мільйон євро, проте наразі футболіст не може похвалитися великою довірою від головного тренера баварців Венсана Компані.
29-річний португалець впевнений, що ще отримає свій шанс у німецькому гранді.
"Мій час ще прийде. Тому я щодня наполегливо працюю. Я борюся, щоб отримати свій шанс. Чесно кажучи, мені нецікаві розмови про те, що я втрачаю своє терпіння", — цитує слова Паліньї Bild.
У поточному сезоні Жоау Палінья провів за Баварію лише 154 хвилини у шести матчах у всіх турнірах, в яких він заробив жовту картку.