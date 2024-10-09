Німеччина

У Франкфурті розраховують на молодого бразильця.

Голкіпер Кауа Сантос оновив свою угоду з франкфуртським Айнтрахтом, передає офіційний сайт клубу Бундесліги.

Попередній контракт із 21-річним бразильцем було розраховано до кінця червня 2028 року. Сторони узгодили його продовження до 2030-го.

Сантос є гравцем Айнтрахта з кінця літа 2023 року, відколи він залишив рідний Фламенго. У сезоні-2024/25 голкіпер узяв участь у шести матчах франкфуртців у всіх турнірах, пропустив десять голів, одного разу зберігши свої ворота "сухими".

Зазначимо, що у середині вересня через травму місце в рамці воріт клубу втратив його капітан Кевін Трапп.