Німеччина

25-річний футболіст має намір відновитися до майбутнього матчу.

Захисник Баварії Дайо Упамекано може зіграти проти Штутгарта.

Як повідомляє журналіст Філіп Кесслер, 14 жовтня 25-річний француз відновив тренування з м'ячем, але поки гравець займається індивідуально. Сам Упамекано сподівається, що зможе швидко набрати форму і буде готовий до суботнього матчу зі Штутгартом.

Нагадаємо, Упамекано пропустив минулі ігри збірної Франції в Лізі націй через травму підколінного сухожилля.

У поточному сезоні захисник узяв участь у дев'яти матчах у складі Баварії і відзначився одним забитим голом. Зустріч сьомого туру Бундесліги Баварія — Штутгарт відбудеться 19 жовтня, початок — о 19:30.