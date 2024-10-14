25-річний футболіст має намір відновитися до майбутнього матчу.
Дайо Упамекано, Getty Images
14 жовтня 2024, 20:24
Захисник Баварії Дайо Упамекано може зіграти проти Штутгарта.
Як повідомляє журналіст Філіп Кесслер, 14 жовтня 25-річний француз відновив тренування з м'ячем, але поки гравець займається індивідуально. Сам Упамекано сподівається, що зможе швидко набрати форму і буде готовий до суботнього матчу зі Штутгартом.
Нагадаємо, Упамекано пропустив минулі ігри збірної Франції в Лізі націй через травму підколінного сухожилля.
У поточному сезоні захисник узяв участь у дев'яти матчах у складі Баварії і відзначився одним забитим голом. Зустріч сьомого туру Бундесліги Баварія — Штутгарт відбудеться 19 жовтня, початок — о 19:30.