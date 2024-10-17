Німеччина

Поточна угода з досвідченим воротарем спливає влітку 2025 року.

Член наглядової ради Баварії Карл-Гайнц Румменігге висловився про ситуацію навколо контракту досвідченого воротаря "червоних" Мануеля Ноєра, який спливає влітку 2025 року.

"Я не знаю, чи продовжимо ми контракт із Ноєром. Але всі в клубі знають, наскільки Ноєр важливий для Баварії.

Майже дивовижно, як Мануель тепер зміг повернутися до футбольного стилю Пепа Гвардіоли, але вже під керівництвом Венсана Компані", — цитує слова Румменігге Kicker.

У поточному сезоні Мануель Ноєр провів за Баварію вісім матчів, в яких пропустив вісім голів та тричі відстояв "на нуль".