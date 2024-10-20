Завершився матч чемпіонату Німеччини.
Гольштайн Кіль - Уніон Берлін, Getty Images
20 жовтня 2024, 18:27
У рамках сьомого туру Бундесліги Гольштайн Кіль приймав Уніон Берлін.
Гості здолали господарів, відправивши в їхні ворота два голи.
Гольштайн Кіль — Уніон Берлін 0:2
Голи: Кемляйн, 18, Роте, 89
Гольштайн Кіль: Вайнер — Івежич, Еррас (Пухач, 68), Коменда — Беккер, Кнудсен (Матіно, 46), Порат (Шульц, 79) — Ремберг, Гігович (Арп, 80) — Бернхардссон (Скрібскі, 34), Піхлер
Уніон Берлін: Реннов — Доехі, Фогт, Лейте — Тріммель, Кемляйн (Хаберер, 87), Хедіра, Роте — Скарке (У Йон, 27), Голлербах (Бенеш, 75), Вертессен (Сібачо, 75)
Попередження: Коменда, Ремберг — Реннов.