Завершився матч чемпіонату Німеччини.
Вольфсбург - Вердер, Getty Images
20 жовтня 2024, 20:29
У рамках сьомого туру німецької Бундесліги Вольфсбург приймав Вердер.
Гості здолали господарів і піднялися на восьме місце в лізі. "Вовки" нині тринадцяті.
Вольфсбург — Вердер 2:4
Голи: Томаш, 19, Меле, 79 - Вайзер, 45+5, Агу, 51, Дукш, 67, Грюль, 72
Вольфсбург: Грабара — Вавро, Борно, Кулєракіс (Фішер, 65) — Баку (Віммер, 65), Арнольд (Герхардт, 42), Озджан, Камінські — Вінн (Меле, 78) — Томаш, Амура
Вердер: Цеттерер — Малатіні (Кьон, 84), Фрідль, Юнг (Піпер, 23) — Вайзер, Лінен, Біттенкурт, Агу (Деман, 84) — Шмід, Грюль (Топп, 84) — Дукш (Бюрке, 90)
Попередження: Арнольд — Деман
Вилучення: Віммер, 68.