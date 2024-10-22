Німеччина

Поточна угода з універсальним німцем спливає влітку 2025 року.

Універсальний півзахисник мюнхенської Баварії Йосуа Кімміх найближчим часом може пов'язати майбутнє зі своїм поточним клубом. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони продовжують вести продуктивні переговори щодо підписання нової угоди, оскільки поточна спливає влітку 2025 року.

Зазначається, що в таборі Баварії впевнені у підписанні нового контракту з Кімміхом, який відкритий до того, щоб залишитися в Мюнхені після того, як його перехід до Парі Сен-Жермен не став реальністю.

У цьому сезоні Йосуа Кімміх провів за Баварію десять матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився трьома результативними передачами.