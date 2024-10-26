Завершився матч чемпіонату Німеччини.
Вердер - Баєр, Getty Images
26 жовтня 2024, 21:59
У рамках восьмого туру німецької Бундесліги Вердер на своєму полі приймав Баєр.
Колектив Хабі Алонсо був близький до перемоги, але втратив три очки на 90-й хвилині гри.
Вердер — Баєр Леверкузен 2:2
Голи: Дукш, 74, Шмід, 90 - Боніфейс, 31, Агу (аг), 77
Вердер: Цеттерер — Малатіні (Топп, 87), Фрідль, Піпер (Юнг, 83) — Вайзер, Біттенкурт (Нжинмах, 69), Лінен, Агу (Кьон, 83) — Грюль (Бюрке, 82), Шмід — Дукш
Баєр Леверкузен: Градецькі — Та, Та, Інкап'є — Фрімпонг, Андріх, Джака, Грімальдо — Тер'є (Гарсія, 82), Вірц — Боніфейс (Шик, 70)
Попередження: Вайзер — Інкап'є.