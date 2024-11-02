Німеччина

"Фармацевти" в пошуках нового голкіпера.

Леверкузенський Баєр зацікавлений у підписані 31-річного воротаря Манчестер Сіті Штефана Ортеги. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, на поточний момент німецький клуб ще не робив конкретної пропозиції щодо Ортеги, однак у Леверкузені вражені його розвитком.

Сам німецький воротар бажає стати основним голкіпером у Манчестер Сіті, контракт із яким у нього розрахований до літа 2026 року. У випадку якщо Ортега не отримує гарантій від керівництва "містян", він може розглянути пропозиції від інших клубів.

Цього сезону Штефан Ортега провів за МС чотири матчі, пропустив три голи та двічі відіграв "на нуль".